Прожиточный минимум в Украине 2024
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.
В соответствии с пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период прожиточный минимум применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.
|Период
|Общий
показатель
|Дети до 6 лет
|Дети от 6
до 18 лет
|Трудоспособные лица
|Утратившие трудоспособность
|с 01.01.2024
|2920
|2563
|3196
|3028
|2361
|с 01.01.2023 по 31.12.2023
|2589
|2272
|2833
|2684
|2093
|с 01.12.2022 по 31.12.2022
|2589
|2272
|2833
|2684
|2093
|с 01.07.2022 по 30.11.2022
|2508
|2201
|2744
|2600
|2027
|с 01.01.2022 по 30.06.2022
|2393
|2100
|2618
|2481
|1934
|с 01.12.2021 по 31.12.2021
|2393
|2100
|2618
|2481
|1934
|с 01.07.2021 по 30.11.2021
|2294
|2013
|2510
|2379
|1854
|с 01.01.2021 по 30.06.2021
|2189
|1921
|2395
|2270
|1769
|с 01.12.2020 по 31.12.2020
|2189
|1921
|2395
|2270
|1769
|с 01.07.2020 по 30.11.2020
|2118
|1859
|2318
|2197
|1712
|с 01.01.2020 по 30.06.2020
|2027
|1779
|2218
|2102
|1638
|с 01.12.2019 по 31.12.2019
|2027
|1779
|2218
|2102
|1638
|с 01.07.2019 по 30.11.2019
|1936
|1699
|2118
|2007
|1564
|с 01.01.2019 по 30.06.2019
|1853
|1626
|2027
|1921
|1497
|с 01.12.2018 по 31.12.2018
|1853
|1626
|2027
|1921
|1497
|с 01.07.2018 по 30.11.2018
|1777
|1559
|1944
|1841
|1435
|с 01.01.2018 по 30.06.2018
|1700
|1492
|1860
|1762
|1373
|с 01.12.2017 по 31.12.2017
|1700
|1492
|1860
|1762
|1373
|с 01.05.2017 по 30.11.2017
|1624
|1426
|1777
|1684
|1312
|с 01.01.2017 по 30.04.2017
|1544
|1355
|1689
|1600
|1247
|с 01.12.2016 по 31.12.2016
|1544
|1355
|1689
|1600
|1247
|с 01.05.2016 по 30.11.2016
|1399
|1228
|1531
|1450
|1130
|с 01.01.2016 по 30.04.2016
|1330
|1167
|1455
|1378
|1074
|с 01.09.2015 по 31.12.2015
|1330
|1167
|1455
|1378
|1074
|с 01.01.2015 по 31.08.2015
|1176
|1032
|1286
|1218
|949
|с 01.01.2014 по 31.12.2014
|1176
|1032
|1286
|1218
|949
|с 01.12.2013 по 31.12.2013
|1176
|1032
|1286
|1218
|949
|с 01.01.2013 по 30.11.2013
|1108
|972
|1210
|1147
|894
|с 01.12.2012 по 31.12.2012
|1095
|961
|1197
|1134
|884
|с 01.10.2012 по 30.11.2012
|1060
|930
|1161
|1118
|856
|с 01.07.2012 по 30.09.2012
|1044
|917
|1144
|1102
|844
|с 01.04.2012 по 30.06.2012
|1037
|911
|1134
|1094
|838
|с 01.01.2012 по 31.03.2012
|1017
|893
|1112
|1073
|822
|с 01.12.2011 по 31.12.2011
|953
|870
|1042
|1004
|800
|с 01.10.2011 по 30.11.2011
|934
|853
|1022
|985
|784
|с 01.04.2011 по 30.09.2011
|911
|832
|997
|960
|764
|с 01.01.2011 по 31.03.2011
|894
|816
|977
|941
|750
|с 01.12.2010 по 31.12.2010
|875
|799
|957
|922
|734
|с 01.10.2010 по 30.11.2010
|861
|787
|941
|907
|723
|с 01.07.2010 по 30.09.2010
|843
|771
|921
|888
|709
|с 01.04.2010 по 30.06.2010
|839
|767
|917
|884
|706
|с 01.01.2010 по 31.03.2010
|825
|755
|901
|869
|695
|с 01.11.2009 по 31.12.2009
|701
|632
|776
|744
|573
|с 01.10.2008 по 31.10.2009
|626
|557
|701
|669
|498
|с 01.07.2008 по 30.09.2008
|607
|540
|680
|649
|482
|с 01.04.2008 по 30.06.2008
|605
|538
|678
|647
|481
|с 01.01.2008 по 31.03.2008
|592
|526
|663
|633
|470
|с 01.10.2007 по 31.12.2007
|532
|470
|604
|568
|411
|с 01.04.2007 по 30.09.2007
|525
|463
|595
|561
|406
|с 01.01.2007 по 31.03.2007
|492
|434
|558
|525
|380
|с 01.10.2006 по 31.12.2006
|472
|418
|536
|505
|366
|с 01.04.2006 по 30.09.2006
|465
|410
|527
|496
|359
|с 01.01.2006 по 31.03.2006
|453
|400
|514
|483
|350
|с 01.01.2005 по 31.12.2005
|423
|376
|468
|453
|332
|с 01.01.2004 по 31.12.2004
|362
|324
|405
|387
|285
|с 01.01.2002 по 31.12.2003
|342
|307
|384
|365
|268
|с 01.01.2001 по 31.12.2001
|311
|276
|346
|331
|249
|с 01.01.2000 по 31.12.2000
|270
|241
|297
|288
|217
Дополнительно приводим таблицу, показывающую динамику изменения прожиточного минимума (в абсолютном и процентном выражении) с 2000 г.
|Период
|Прожиточный минимум (грн.)
|с 01.01.2000 по 31.12.2000
|270
|с 01.01.2001 по 31.12.2001
|311
|41
|15.3%
|с 01.01.2002 по 31.12.2003
|342
|31
|9.9%
|с 01.01.2004 по 31.12.2004
|362
|20
|5.9%
|с 01.01.2005 по 31.12.2005
|423
|61
|16.8%
|с 01.01.2006 по 31.03.2006
|453
|30
|7.1%
|с 01.04.2006 по 30.09.2006
|465
|12
|2.6%
|с 01.10.2006 по 31.12.2006
|472
|7
|1.5%
|с 01.01.2007 по 31.03.2007
|492
|20
|4.2%
|с 01.04.2007 по 30.09.2007
|525
|33
|6.7%
|с 01.10.2007 по 31.12.2007
|532
|7
|1.3%
|с 01.01.2008 по 31.03.2008
|592
|60
|11.3%
|с 01.04.2008 по 30.06.2008
|605
|13
|2.2%
|с 01.07.2008 по 30.09.2008
|607
|2
|0.3%
|с 01.10.2008 по 31.10.2009
|626
|19
|3.1%
|с 01.11.2009 по 31.12.2009
|701
|75
|12.0%
|с 01.01.2010 по 31.03.2010
|825
|124
|17.7%
|с 01.04.2010 по 30.06.2010
|839
|14
|1.7%
|с 01.07.2010 по 30.09.2010
|843
|4
|0.5%
|с 01.10.2010 по 30.11.2010
|861
|18
|2.1%
|с 01.12.2010 по 31.12.2010
|875
|14
|1.6%
|с 01.01.2011 по 31.03.2011
|894
|19
|2.2%
|с 01.04.2011 по 30.09.2011
|911
|17
|1.9%
|с 01.10.2011 по 30.11.2011
|934
|23
|2.5%
|с 01.12.2011 по 31.12.2011
|953
|19
|2.0%
|с 01.01.2012 по 31.03.2012
|1017
|64
|6.7%
|с 01.04.2012 по 30.06.2012
|1037
|20
|2.0%
|с 01.07.2012 по 30.09.2012
|1044
|7
|0.7%
|с 01.10.2012 по 30.11.2012
|1060
|16
|1.5%
|с 01.12.2012 по 31.12.2012
|1095
|35
|3.3%
|с 01.01.2013 по 30.11.2013
|1108
|13
|1.2%
|с 01.12.2013 по 31.12.2013
|1176
|68
|6.1%
|с 01.01.2014 по 31.12.2014
|1176
|0
|0%
|с 01.01.2015 по 31.08.2015
|1176
|0
|0%
|с 01.09.2015 по 31.12.2015
|1330
|154
|13.1%
|с 01.01.2016 по 30.04.2016
|1330
|0
|0%
|с 01.05.2016 по 30.11.2016
|1399
|69
|5.2%
|с 01.12.2016 по 31.12.2016
|1544
|145
|10.4%
|с 01.01.2017 по 30.04.2017
|1544
|0
|0%
|с 01.05.2017 по 30.11.2017
|1624
|80
|5.2%
|с 01.12.2017 по 31.12.2017
|1700
|76
|4.7%
|с 01.01.2018 по 30.06.2018
|1700
|0
|0%
|с 01.07.2018 по 30.11.2018
|1777
|77
|4.5%
|с 01.12.2018 по 31.12.2018
|1853
|76
|4.3%
|с 01.01.2019 по 30.06.2019
|1853
|0
|0%
|с 01.07.2019 по 30.11.2019
|1936
|83
|4.5%
|с 01.12.2019 по 31.12.2019
|2027
|91
|4.7%
|с 01.01.2020 по 30.06.2020
|2027
|0
|0%
|с 01.07.2020 по 30.11.2020
|2118
|91
|4.5%
|с 01.12.2020 по 31.12.2020
|2189
|71
|3.4%
|с 01.01.2021 по 30.06.2021
|2189
|0
|0%
|с 01.07.2021 по 30.11.2021
|2294
|105
|4.8%
|с 01.12.2021 по 31.12.2021
|2393
|99
|4.3%
|с 01.01.2022 по 30.06.2022
|2393
|0
|0%
|с 01.07.2022 по 30.11.2022
|2508
|115
|4.8%
|с 01.12.2022 по 31.12.2022
|2589
|81
|3.2%
|с 01.01.2023 по 31.12.2023
|2589
|0
|0%
|с 01.01.2024
|2920
|331
|12.8%
Прожиточный минимум в Украине отличается для разных представителей населения. Общие показатели отличаются от прожиточного минимума для детей до 6 лет, детей до 18 лет, трудоспособного человека и лиц, утративших трудоспособность. Вы можете отследить динамику изменений этих показателей по годам, в абсолютном и процентном соотношении.
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