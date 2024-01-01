Прожиточный минимум в Украине 2024

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.

В соответствии с пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период прожиточный минимум применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.

Прожиточный минимум в Украине по социальным и демографическим группам с 2000 по 2024 гг. (грн.) Период Общий

пока­затель Дети до 6 лет Дети от 6

до 18 лет Трудо­способ­ные лица Утра­тившие трудо­способ­ность с 01.01.2024 2920 2563 3196 3028 2361 с 01.01.2023 по 31.12.2023 2589 2272 2833 2684 2093 с 01.12.2022 по 31.12.2022 2589 2272 2833 2684 2093 с 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 2201 2744 2600 2027 с 01.01.2022 по 30.06.2022 2393 2100 2618 2481 1934 с 01.12.2021 по 31.12.2021 2393 2100 2618 2481 1934 с 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 2013 2510 2379 1854 с 01.01.2021 по 30.06.2021 2189 1921 2395 2270 1769 с 01.12.2020 по 31.12.2020 2189 1921 2395 2270 1769 с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 1859 2318 2197 1712 с 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 1779 2218 2102 1638 с 01.12.2019 по 31.12.2019 2027 1779 2218 2102 1638 с 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 1699 2118 2007 1564 с 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 1626 2027 1921 1497 с 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497 с 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 1559 1944 1841 1435 с 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 1492 1860 1762 1373 с 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 1492 1860 1762 1373 с 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 1426 1777 1684 1312 с 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 1355 1689 1600 1247 с 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 1355 1689 1600 1247 с 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 1228 1531 1450 1130 с 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 1167 1455 1378 1074 с 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 1167 1455 1378 1074 с 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 1032 1286 1218 949 с 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 1032 1286 1218 949 с 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 1032 1286 1218 949 с 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 972 1210 1147 894 с 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 961 1197 1134 884 с 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 930 1161 1118 856 с 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 917 1144 1102 844 с 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 911 1134 1094 838 с 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 893 1112 1073 822 с 01.12.2011 по 31.12.2011 953 870 1042 1004 800 с 01.10.2011 по 30.11.2011 934 853 1022 985 784 с 01.04.2011 по 30.09.2011 911 832 997 960 764 с 01.01.2011 по 31.03.2011 894 816 977 941 750 с 01.12.2010 по 31.12.2010 875 799 957 922 734 с 01.10.2010 по 30.11.2010 861 787 941 907 723 с 01.07.2010 по 30.09.2010 843 771 921 888 709 с 01.04.2010 по 30.06.2010 839 767 917 884 706 с 01.01.2010 по 31.03.2010 825 755 901 869 695 с 01.11.2009 по 31.12.2009 701 632 776 744 573 с 01.10.2008 по 31.10.2009 626 557 701 669 498 с 01.07.2008 по 30.09.2008 607 540 680 649 482 с 01.04.2008 по 30.06.2008 605 538 678 647 481 с 01.01.2008 по 31.03.2008 592 526 663 633 470 с 01.10.2007 по 31.12.2007 532 470 604 568 411 с 01.04.2007 по 30.09.2007 525 463 595 561 406 с 01.01.2007 по 31.03.2007 492 434 558 525 380 с 01.10.2006 по 31.12.2006 472 418 536 505 366 с 01.04.2006 по 30.09.2006 465 410 527 496 359 с 01.01.2006 по 31.03.2006 453 400 514 483 350 с 01.01.2005 по 31.12.2005 423 376 468 453 332 с 01.01.2004 по 31.12.2004 362 324 405 387 285 с 01.01.2002 по 31.12.2003 342 307 384 365 268 с 01.01.2001 по 31.12.2001 311 276 346 331 249 с 01.01.2000 по 31.12.2000 270 241 297 288 217



Дополнительно приводим таблицу, показывающую динамику изменения прожиточного минимума (в абсолютном и процентном выражении) с 2000 г.

Период Прожиточный минимум (грн.)

с 01.01.2000 по 31.12.2000 270



с 01.01.2001 по 31.12.2001 311 41 15.3% с 01.01.2002 по 31.12.2003 342 31 9.9% с 01.01.2004 по 31.12.2004 362 20 5.9% с 01.01.2005 по 31.12.2005 423 61 16.8% с 01.01.2006 по 31.03.2006 453 30 7.1% с 01.04.2006 по 30.09.2006 465 12 2.6% с 01.10.2006 по 31.12.2006 472 7 1.5% с 01.01.2007 по 31.03.2007 492 20 4.2% с 01.04.2007 по 30.09.2007 525 33 6.7% с 01.10.2007 по 31.12.2007 532 7 1.3% с 01.01.2008 по 31.03.2008 592 60 11.3% с 01.04.2008 по 30.06.2008 605 13 2.2% с 01.07.2008 по 30.09.2008 607 2 0.3% с 01.10.2008 по 31.10.2009 626 19 3.1% с 01.11.2009 по 31.12.2009 701 75 12.0% с 01.01.2010 по 31.03.2010 825 124 17.7% с 01.04.2010 по 30.06.2010 839 14 1.7% с 01.07.2010 по 30.09.2010 843 4 0.5% с 01.10.2010 по 30.11.2010 861 18 2.1% с 01.12.2010 по 31.12.2010 875 14 1.6% с 01.01.2011 по 31.03.2011 894 19 2.2% с 01.04.2011 по 30.09.2011 911 17 1.9% с 01.10.2011 по 30.11.2011 934 23 2.5% с 01.12.2011 по 31.12.2011 953 19 2.0% с 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 64 6.7% с 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 20 2.0% с 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 7 0.7% с 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 16 1.5% с 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 35 3.3% с 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 13 1.2% с 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 68 6.1% с 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 0 0% с 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 0 0% с 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 154 13.1% с 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 0 0% с 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 69 5.2% с 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 145 10.4% с 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 0 0% с 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 80 5.2% с 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 76 4.7% с 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 0 0% с 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 77 4.5% с 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 76 4.3% с 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 0 0% с 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 83 4.5% с 01.12.2019 по 31.12.2019 2027 91 4.7% с 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 0 0% с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 91 4.5% с 01.12.2020 по 31.12.2020 2189 71 3.4% с 01.01.2021 по 30.06.2021 2189 0 0% с 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 105 4.8% с 01.12.2021 по 31.12.2021 2393 99 4.3% с 01.01.2022 по 30.06.2022 2393 0 0% с 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 115 4.8% с 01.12.2022 по 31.12.2022 2589 81 3.2% с 01.01.2023 по 31.12.2023 2589 0 0% с 01.01.2024 2920 331 12.8%