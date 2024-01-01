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Прожиточный минимум в Украине 2024

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.

В соответствии с пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период прожиточный минимум применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.

Прожиточный минимум в Украине по социальным и демографическим группам с 2000 по 2024 гг. (грн.)
ПериодОбщий
пока­затель		Дети до 6 летДети от 6
до 18 лет		Трудо­способ­ные лицаУтра­тившие трудо­способ­ность
с 01.01.202429202563319630282361
с 01.01.2023 по 31.12.202325892272283326842093
с 01.12.2022 по 31.12.202225892272283326842093
с 01.07.2022 по 30.11.202225082201274426002027
с 01.01.2022 по 30.06.202223932100261824811934
с 01.12.2021 по 31.12.202123932100261824811934
с 01.07.2021 по 30.11.202122942013251023791854
с 01.01.2021 по 30.06.202121891921239522701769
с 01.12.2020 по 31.12.202021891921239522701769
с 01.07.2020 по 30.11.202021181859231821971712
с 01.01.2020 по 30.06.202020271779221821021638
с 01.12.2019 по 31.12.201920271779221821021638
с 01.07.2019 по 30.11.201919361699211820071564
с 01.01.2019 по 30.06.201918531626202719211497
с 01.12.2018 по 31.12.201818531626202719211497
с 01.07.2018 по 30.11.201817771559194418411435
с 01.01.2018 по 30.06.201817001492186017621373
с 01.12.2017 по 31.12.201717001492186017621373
с 01.05.2017 по 30.11.201716241426177716841312
с 01.01.2017 по 30.04.201715441355168916001247
с 01.12.2016 по 31.12.201615441355168916001247
с 01.05.2016 по 30.11.201613991228153114501130
с 01.01.2016 по 30.04.201613301167145513781074
с 01.09.2015 по 31.12.201513301167145513781074
с 01.01.2015 по 31.08.20151176103212861218949
с 01.01.2014 по 31.12.20141176103212861218949
с 01.12.2013 по 31.12.20131176103212861218949
с 01.01.2013 по 30.11.2013110897212101147894
с 01.12.2012 по 31.12.2012109596111971134884
с 01.10.2012 по 30.11.2012106093011611118856
с 01.07.2012 по 30.09.2012104491711441102844
с 01.04.2012 по 30.06.2012103791111341094838
с 01.01.2012 по 31.03.2012101789311121073822
с 01.12.2011 по 31.12.201195387010421004800
с 01.10.2011 по 30.11.20119348531022985784
с 01.04.2011 по 30.09.2011911832997960764
с 01.01.2011 по 31.03.2011894816977941750
с 01.12.2010 по 31.12.2010875799957922734
с 01.10.2010 по 30.11.2010861787941907723
с 01.07.2010 по 30.09.2010843771921888709
с 01.04.2010 по 30.06.2010839767917884706
с 01.01.2010 по 31.03.2010825755901869695
с 01.11.2009 по 31.12.2009701632776744573
с 01.10.2008 по 31.10.2009626557701669498
с 01.07.2008 по 30.09.2008607540680649482
с 01.04.2008 по 30.06.2008605538678647481
с 01.01.2008 по 31.03.2008592526663633470
с 01.10.2007 по 31.12.2007532470604568411
с 01.04.2007 по 30.09.2007525463595561406
с 01.01.2007 по 31.03.2007492434558525380
с 01.10.2006 по 31.12.2006472418536505366
с 01.04.2006 по 30.09.2006465410527496359
с 01.01.2006 по 31.03.2006453400514483350
с 01.01.2005 по 31.12.2005423376468453332
с 01.01.2004 по 31.12.2004362324405387285
с 01.01.2002 по 31.12.2003342307384365268
с 01.01.2001 по 31.12.2001311276346331249
с 01.01.2000 по 31.12.2000270241297288217

Дополнительно приводим таблицу, показывающую динамику изменения прожиточного минимума (в абсолютном и процентном выражении) с 2000 г.

ПериодПрожиточный минимум (грн.)
с 01.01.2000 по 31.12.2000270

с 01.01.2001 по 31.12.20013114115.3%
с 01.01.2002 по 31.12.2003342319.9%
с 01.01.2004 по 31.12.2004362205.9%
с 01.01.2005 по 31.12.20054236116.8%
с 01.01.2006 по 31.03.2006453307.1%
с 01.04.2006 по 30.09.2006465122.6%
с 01.10.2006 по 31.12.200647271.5%
с 01.01.2007 по 31.03.2007492204.2%
с 01.04.2007 по 30.09.2007525336.7%
с 01.10.2007 по 31.12.200753271.3%
с 01.01.2008 по 31.03.20085926011.3%
с 01.04.2008 по 30.06.2008605132.2%
с 01.07.2008 по 30.09.200860720.3%
с 01.10.2008 по 31.10.2009626193.1%
с 01.11.2009 по 31.12.20097017512.0%
с 01.01.2010 по 31.03.201082512417.7%
с 01.04.2010 по 30.06.2010839141.7%
с 01.07.2010 по 30.09.201084340.5%
с 01.10.2010 по 30.11.2010861182.1%
с 01.12.2010 по 31.12.2010875141.6%
с 01.01.2011 по 31.03.2011894192.2%
с 01.04.2011 по 30.09.2011911171.9%
с 01.10.2011 по 30.11.2011934232.5%
с 01.12.2011 по 31.12.2011953192.0%
с 01.01.2012 по 31.03.20121017646.7%
с 01.04.2012 по 30.06.20121037202.0%
с 01.07.2012 по 30.09.2012104470.7%
с 01.10.2012 по 30.11.20121060161.5%
с 01.12.2012 по 31.12.20121095353.3%
с 01.01.2013 по 30.11.20131108131.2%
с 01.12.2013 по 31.12.20131176686.1%
с 01.01.2014 по 31.12.2014117600%
с 01.01.2015 по 31.08.2015117600%
с 01.09.2015 по 31.12.2015133015413.1%
с 01.01.2016 по 30.04.2016133000%
с 01.05.2016 по 30.11.20161399695.2%
с 01.12.2016 по 31.12.2016154414510.4%
с 01.01.2017 по 30.04.2017154400%
с 01.05.2017 по 30.11.20171624805.2%
с 01.12.2017 по 31.12.20171700764.7%
с 01.01.2018 по 30.06.2018170000%
с 01.07.2018 по 30.11.20181777774.5%
с 01.12.2018 по 31.12.20181853764.3%
с 01.01.2019 по 30.06.2019185300%
с 01.07.2019 по 30.11.20191936834.5%
с 01.12.2019 по 31.12.20192027914.7%
с 01.01.2020 по 30.06.2020202700%
с 01.07.2020 по 30.11.20202118914.5%
с 01.12.2020 по 31.12.20202189713.4%
с 01.01.2021 по 30.06.2021218900%
с 01.07.2021 по 30.11.202122941054.8%
с 01.12.2021 по 31.12.20212393994.3%
с 01.01.2022 по 30.06.2022239300%
с 01.07.2022 по 30.11.202225081154.8%
с 01.12.2022 по 31.12.20222589813.2%
с 01.01.2023 по 31.12.2023258900%
с 01.01.2024292033112.8%

Прожиточный минимум в Украине отличается для разных представителей населения. Общие показатели отличаются от прожиточного минимума для детей до 6 лет, детей до 18 лет,  трудоспособного человека и лиц, утративших трудоспособность. Вы можете отследить динамику изменений этих показателей по годам, в абсолютном и процентном соотношении. 

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